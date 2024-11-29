Врач Белоусов: пост хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему

Пост является временем ограничения потребления животной пищи, что может способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Пост может приносить разнообразные преимущества для здоровья. Во-первых, он является временем ограничения потребления животной пищи, что может способствовать улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Постная еда, как правило, богата пищевыми волокнами и антиоксидантами, что способствует улучшению пищеварения», — сказал Белоусов.

Он добавил, что такая еда также активизирует работу желудка и способствует выведению вредного холестерина. Пост также связан с очищением организма от шлаков и токсинов благодаря высокому содержанию растительной пищи.

«Некоторые врачи и диетологи отмечают, что правильно организованный пост может помочь в лечении хронических заболеваний, таких как ревматизм, мигрень, аллергия и дерматит. Однако важно помнить, что в таком случае пост должен быть сбалансированным и не слишком строгим, чтобы не вызвать дефицита важных питательных веществ», — заключил врач.

Рождественский пост — это последний многодневный пост в году для православных христиан. Он длится 40 дней — с 28 ноября по 6 января. Его смысл — воздержание, при этом не только от употребления некоторых продуктов, но и от греховных мыслей.