С точки зрения здорового образа жизни классическое мороженое — углеводно-жировая бомба. При этом такое мороженое, как эскимо, может быть и хорошим десертом, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

24 января отмечается Международный день эскимо. В этот день в 1922 году был получен патент на эскимо владельцем магазина сладостей Христианом Нельсоном. Эскимо представляет собой сливочное мороженое на палочке, которое покрыто глазурью из шоколада.

«С точки зрения ЗОЖ классическое мороженое — углеводно-жировая бомба. А это вредно. В нем содержатся насыщенные молочные жиры и большое количество сахара, что не может позитивно отразиться на нашем здоровье. Эскимо может быть как хорошим, так и вредным десертом в зависимости от его состава и потребления», — сказал Белоусов.

Он пояснил, что хорошее качественное эскимо содержит натуральные ингредиенты и меньшее количество добавленного сахара и искусственных добавок.

«Продукты с высоким содержанием сахара, трансжиров и синтетических добавок могут быть вредными, так как они увеличивают калорийность и могут негативно сказываться на здоровье, включая риск развития ожирения и заболеваний, связанных с высоким потреблением сахара», — рассказал гастроэнтеролог.

Белоусов уточнил, что натуральное сливочное мороженое должно быть без добавления искусственных красителей и консервантов, а также иметь низкое содержание сахара, предпочтительно замененного на натуральные подсластители.

«В полезном эскимо качественная шоколадная глазурь должна быть без растительных жиров и искусственных добавок. Вредное эскимо, наоборот, будет включать высокое количество сахара и искусственных подсластителей, растительные жиры, используемые вместо молочных, и синтетические добавки, такие как красители и консерванты», — разъяснил врач.