Врач Байо рассказал, о каких опасных заболеваниях может говорить икота

Икота представляет собой нарушение внешнего дыхания, возникающее из-за серии судорожных толчкообразных сокращений диафрагмы. Физиологическая икота проходит сама собой, в то время как длительно не проходящая икота может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байо.

В частности, по его словам, такой симптом может указывать на заболевания сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, желудочно-кишечного тракта, различные новообразования, патологии ЛОР-органов, нарушения обмена веществ.

«Наиболее распространенными причинами острой икоты являются гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и связанная с ней грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Кроме того, приступы икоты могут наблюдаться при таких заболеваниях ЖКТ, как: непроходимость кишечника, рак пищевода, заболевания желчного пузыря, гепатит, панкреатит, язвенная болезнь желудка», - рассказал Байо.

Также, по его словам, длительная непроходящая икота характерна для алкогольной или наркотической интоксикации, энцефалита, межпозвонковой грыжи шейного отдела позвоночника, черепно-мозговых травм, инсультов, опухолей задней черепной ямки, шеи, желудка или средостения.