Врач Анпилогова: псориаз может поражать не только кожу, но и суставы

Помимо кожных проявлений, псориаз может затрагивать суставы, вызывая псориатический артрит (ПсА), сообщила РИАМО врач-дерматокосметолог, заведующая отделением дерматологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Анпилогова.

«Связь между этими двумя состояниями объясняется общими механизмами воспаления и нарушениями иммунного ответа организма. Псориаз зависит от нарушений в иммунной системе, что также может приводить к воспалению тканей суставов. В результате иммунные клетки начинают атаковать собственные ткани, вызывая воспалительные реакции, которые приводят к болям и дисфункции суставов», — сказала Анпилогова.

Она добавила, что существует доказанная семейная предрасположенность к обоим заболеваниям. Люди и родственники, страдающие псориазом или ПсА, имеют более высокий риск развития этих болезней.

«Факторы, такие как стресс, инфекции или травмы, могут провоцировать обострения псориаза и, следовательно, способствовать развитию артрита. Это особенно заметно, когда кожные проявления предшествуют суставным. При первых признаках боли в суставах на фоне псориаза рекомендуется обращаться к врачу. Раннее выявление ПсА может существенно замедлить его прогрессирование», — отметила врач.

Анпилогова подчеркнула, что необходимо сочетать лечение кожных проявлений с терапией, направленной на суставы.

«Оно может включать нестероидные противовоспалительные препараты, кортикостероиды и, в некоторых случаях, биологические препараты, физиотерапию. Ну и, конечно, соблюдение диеты, контроль веса и уменьшение стресса также играют важную роль в предотвращении воспалительных процессов», — рассказала врач.

Специалист отметила, что существуют лекарственные препараты для лечения псориаза с доказанной эффективностью как для наружного применения, так и для внутреннего приема.

«Новой эпохой в лечении псориаза стало появление генно-инженерной биологической терапии. Эффективны также определенные физиотерапевтические процедуры. Способы лечения определит врач, исходя из степени тяжести процесса», — заключила она.

Во вторник отмечается День борьбы с псориазом. Эта дата затрагивает тех людей, которые страдают от данного заболевания, а также врачей-дерматологов. Одна из важных целей праздника — напомнить, что псориаз не относится к числу инфекционных заболеваний.