Врач Ахмедова: ожирение у детей может привести к диабету и риску инсультов

Ожирение у детей может привести к сахарному диабету 2 типа и к повышенному риску инсультов и инфарктов в будущем, бесплодию, сообщила РИАМО врач — детский эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслана Ахмедова.

«Ожирение у детей может привести к серьезным последствиям. Среди них нарушение углеводного обмена, предиабет, сахарный диабет 2 типа (все чаще диагностируется в детском и подростковом возрасте), гипертоническая болезнь, повышенный риск инсультов и инфарктов в будущем», — сказала Ахмедова.

Она добавила, что также ожирение может стать причиной желчнокаменной болезни, жирового гепатоза, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, нарушения полового созревания (задержки или ускоренного развития, синдрома поликистозных яичников, бесплодия во взрослом возрасте).

«Ожирение негативно влияет на опорно-двигательный аппарат, вызывает гинекомастию у мальчиков, что создает впечатление недоразвития полового члена или мошонки, а также может привести к задержке опущения яичек», — рассказала детский эндокринолог.

Ахмедова предупредила, что психологические последствия также значительны, особенно в подростковом возрасте: дети могут подвергаться насмешкам, становиться замкнутыми, что способствует развитию расстройств пищевого поведения.

«По данным исследований, ожирение, начавшееся до 40 лет, увеличивает общий риск развития онкологических заболеваний, включая рак толстой кишки, поджелудочной железы, эндометрия и молочной железы», — отметила врач.