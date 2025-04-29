Вплоть до тюрьмы: юрист предупредил о последствиях помощи людям на улице

Юрист Глеб Подъяблонский заявил, что иногда помощь человеку, которому стало плохо на улице, может быть чревата проблемами с законом, сообщает «Вечерняя Москва».

«Не надо лезть к человеку и пытаться оказывать ему первую помощь, даже если вы имеете какие-то навыки. Вы не имеете на это права, потому что вы не врач, вы можете сделать только хуже», — сказал эксперт.

По его словам, в некоторых случаях такие «помощники» ломают пострадавшим ребра, пытаясь сделать искусственное дыхание. Степень тяжести травмы могут определить только врачи.

Если здоровью человека будет причинен ущерб, то «помощник» может угодить под арест на шесть месяцев или получить до 80 тысяч рублей по статье 118 УК РФ.

Однако, если вы видите лежащего без сознания или стонущего на улице человека, можно вызвать скорую. Дожидаться ее необязательно. В ином случае вас могут обвинить в оставлении человека в опасности.