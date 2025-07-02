В Солнечногорске обработают более 63 га земли от борщевика

Администрация Солнечногорска заключила контракт с компанией «Юнити+» на проведение комплексных работ по уничтожению борщевика Сосновского. В этом году планируют обработать 263 участка общей площадью более 63 гектаров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Контроль за соблюдением правил благоустройства ведут также в отношении частных земель. Если собственники не принимают мер по уничтожению борщевика на своей территории, им выносятся предостережения о недопустимости нарушений и предписания на устранение выявленных нарушений. На данный момент таких документов 45 — 33 предостережения и 12 предписаний.

В случае повторного нарушения может быть повышена налоговая ставка на землю — с 0,3% до 1,5% для участков сельхозназначения.

«По состоянию на 30 июня специалисты обработали 12 участков — это более 9 гектаров. Работы продолжат до конца лета. Их выполняют в два этапа как с помощью химических средств, так и механическим способом — скашиванием и удалением растений вручную», — отметил первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Жители округа могут сообщить о случаях зарастания борщевиком по следующим телефонам:

отдел сельского хозяйства: 8 (496) 263-13-30;

горячая линия главы округа: 8 (800) 201-67-47 (бесплатно);

круглосуточные номера: 8 (800) 550-65-22, 8 (495) 668-01-25.

Обращения рассматривают в срок от 8 рабочих дней, при этом длительность зависит от сложности работ и общего объема поступивших заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.