Фасовал деньги в туалете «Москва-Сити»: мошенники украли у белоруса 18 млн руб

Аферисты купили белорусу билет до Москвы, чтобы украсть у него 18 млн рублей

Телефонные аферисты приобрели жертве из белорусского Минска билет до Москвы, чтобы украсть 18 млн рублей. Мужчину заставили прибыть в российскую столицу с сумками, набитыми долларами, и отдать их курьерам, сообщает Mash .

Мошенники позвонили и сказали, что якобы работают в одном из банков РФ. Они заявили 44-летнему Алексею, что тот открыл кредитную карту. Мужчина начал отрицать информацию и сбросил звонок.

Через некоторое время ему начали звонить с иных номеров. Аферисты запугивали Алексея, что на его имя оформлены кредитки в разных российских банках. Также мужчине рассказали, что якобы на него написали заявления пострадавшие от аферистов.

После этого Алексею начали звонить из «ФСБ», «СК» и «белорусского КГБ». Мошенники, выдававшие себя за силовиков, заставили мужчину собрать все имеющиеся средства и срочно поехать в Москву. Для этого ему даже купили билет на самолет. Он отправился в столицу в те же сутки.

Алексей прибыл в мегаполис, расфасовал доллары по пакетам в туалете бизнес-центра «Москва-Сити» и отдал курьерам. Аферисты обещали ему приобрести билет обратно в Минск, но не сделали даже этого.

В аэропорту белорус понял, что его обманули. Он обратился в полицию.