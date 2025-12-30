Возраст мужчины и планирование беременности: что говорит мировая наука

Когда речь заходит о влиянии возраста на фертильность, общественное внимание почти всегда сосредоточено на женщине. Однако современные российские клинические рекомендации и международные исследования показывают: с возрастом у мужчины ухудшается качество спермы, растет риск неудачных попыток зачатия и осложнений беременности, сообщила РИАМО врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Мария Твердикова.

По данным Клинических рекомендаций Минздрава РФ «Мужское бесплодие» (2024–2025 гг.), которые привела врач, уже после 30–35 лет возможно ухудшение параметров спермы, а старший возраст мужчины рассматривается как фактор риска бесплодия пары. Даже при нормальной спермограмме у мужчин старших возрастных групп чаще выявляют нарушения сперматогенеза на молекулярном уровне, увеличение фрагментации ДНК сперматозоидов и снижение их оплодотворяющего потенциала.

«Научные обзоры последних лет подтверждают: оптимальный возраст мужчины для зачатия — до 35 лет. По мере старения вероятность естественного наступления беременности снижается, а коэффициент рождаемости у мужчин старше 40 лет становится почти в 5 раз ниже, чем у мужчин младше 35. В ряде российских публикаций приводятся данные, что каждый год после 35 лет уменьшает вероятность живорождения примерно на 12%, а возраст отца старше 40 лет повышает риск невынашивания, генетических нарушений и осложнений беременности», — рассказала Твердикова.

При этом врач отметила, что особенно отчетливо влияние возраста мужчины проявляется, если возраст женщины также превышает 30–35 лет.

По ее словам, ухудшение параметров спермы — процесс постепенный, но закономерный. После 35–40 лет уменьшается объем эякулята, снижаются подвижность и доля сперматозоидов с нормальной морфологией. После 40–45 лет начинает возрастать фрагментация ДНК и число de novo мутаций, появляются эпигенетические нарушения.

«Именно повышенная фрагментация ДНК считается одним из наиболее значимых факторов, связанных с трудностями зачатия, повторными потерями беременности и неудачами ЭКО/ИКСИ. Поэтому российские рекомендации предлагают оценивать этот показатель у мужчин старших возрастных групп, особенно при повторных репродуктивных неудачах», — рассказала врач.

Российские обзоры, согласующиеся с международными метаанализами, показывают: возраст отца 40+ увеличивает риск самопроизвольных выкидышей, а после 45 лет этот риск возрастает уже до 40–70%. В программах ЭКО возраст мужчины старше 45 лет снижает вероятность наступления клинической беременности и живорождения, ухудшает качество эмбрионов.

При этом, как обратила внимание специалист, важно, что даже при использовании донорских яйцеклеток влияние возраста отца сохраняется — это подчеркивает его самостоятельную роль.

«После 50 лет заметно увеличивается вероятность генетических аномалий эмбриона, невынашивания и ряда перинатальных осложнений. Кроме того, данные российских и зарубежных когортных исследований показывают, что у детей пожилых отцов несколько выше риск отдельных нейропсихиатрических и когнитивных нарушений. Абсолютные риски остаются невысокими, и эти сведения нужны не для запугивания, а для информирования», — добавила Твердикова.

При этом она подчеркнула, что возраст мужчины — это не приговор и не запрет на отцовство. Если мужчина старше 40-45 лет планирует стать отцом, наиболее разумными шагами считаются: обследование (спермограмма и оценка фрагментации ДНК), нормализация веса, сна, физической активности, отказ от вредных привычек, лечение хронических воспалительных или эндокринных состояний. При проведении ЭКО возможно использование стратегий, повышающих вероятность успеха, включая тщательный отбор эмбрионов.

«Возраст мужчины — это не просто цифра. Это часть большой биологической картины, которую важно учитывать честно, спокойно и без стыда. Моя задача — создать пространство, где пара может принять решение об отцовстве осознанно, понимая реальные риски, но не испытывая давления. Именно такие решения приводят к рождению здоровых детей и формируют ответственное отношение к собственному репродуктивному здоровью», — резюмировала Твердикова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.