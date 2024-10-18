Возраст, худоба: врач рассказала о факторах риска, приводящих к развитию остеопороза

Остеопороз возникает, когда теряется слишком много костной массы и происходят изменения в ее структуре. Он поражает женщин и мужчин всех рас и этнических групп, но особенно часто он затрагивает женщин после менопаузы, сообщила РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу.

Она напомнила, что остеопороз — это заболевание, которое значительно снижает прочность костей и делает их хрупкими.

«Несмотря на его распространенность, многие не осознают, насколько серьезным может быть остеопороз и как важно вовремя предпринимать необходимые меры. Определенные факторы риска могут привести к развитию остеопороза или увеличить вероятность этого заболевания», — сказала Коншу.

По ее словам, основными факторами риска остеопороза являются женский пол (у женщин масса костей ниже, чем у мужчин), возраст (с возрастом потеря костной ткани происходит быстрее, а образование новой кости замедляется), семейный анамнез (остеопороз или перелом шейки бедра у родителей), низкий индекс массы тела (худые люди подвержены большему риску остеопороза), гормональные изменения (низкий уровень эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин).

Кроме того, она добавила, что еще факторами риска являются особенности диеты (диета с низким содержанием кальция и витамина, недостаточное потребление белка), заболевания, увеличивающие риск остеопороза (заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, ревматоидный артрит и другие), длительный прием некоторых лекарств (глюкокортикоиды, противоэпилептические препараты, препараты, снижающие кислотность, антидепрессанты и т. д.) и образ жизни (низкий уровень физической активности, курение и злоупотребление алкоголем способствуют повышению скорости потери костной массы).

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Заболевание является причиной каждого третьего перелома у женщин после 50 лет и каждого пятого — у мужчин. При этом большинство из тех, кто когда-либо перенес остеопоротический перелом, никогда не обследовались на наличие остеопороза.

В этот день в более чем 80 странах мира проходят профилактические консультации и скрининги. В том числе людей обследуют в России, Франции, США, Украине, Греции, Бельгии, Японии и Белоруссии.