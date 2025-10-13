Возможен летальный исход: врач объяснила, чем страшна ветрянка

Ветряная оспа у взрослых может протекать в двух формах. Первая — классическая ветрянка с высокой температурой и типичными симптомами. У взрослых заболевание обычно проходит тяжелее, чем у детей: выражена интоксикация, а вирус способен поражать нервную систему, вызывая энцефалиты. В таких случаях возможна не только смертность, но и риск серьезной инвалидизации после перенесенного воспаления нервной системы, сообщила РИАМО врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Ранее данные Роспортебнадзора показали, что заболеваемость ветряной оспой резко выросла в России.

По словам врача, в последнее время все чаще фиксируются случаи повторного заболевания у взрослых. Считалось, что после перенесенной в детстве ветрянки формируется пожизненный иммунитет, однако на практике наблюдаются повторные случаи, чаще всего с более мягким течением — стертой клинической картиной, единичными элементами сыпи и незначительным повышением температуры. Это связано с утратой антител при вторичном иммунодефиците, а также на фоне лечения цитостатиками, химиотерапией, при ВИЧ-инфекции или онкозаболеваниях.

«Есть и другое проявление вируса Варицелла-Зостер — опоясывающий герпес. В этом случае инфекция не поступает извне, а активируется изнутри организма, где вирус может персистировать в нервной системе долгие годы. Он проявляется сильной болью и высыпаниями вдоль нервных стволов, чаще межреберных, и нередко сопровождается повышением температуры», — сказала врач.

У пациентов с выраженным иммунодефицитом поражения могут распространяться на любые участки кожи и занимать практически всю ее поверхность. Такие случаи протекают тяжело, сопровождаются гибелью части нервных клеток, и прогноз заболевания остается неблагоприятным.

«Диагностика ветряной оспы и опоясывающего герпеса, как правило, не представляет трудностей. Материал из содержимого пузырьков исследуется методом ПЦР, что позволяет точно определить возбудителя», — объяснила Сережина.

Одним из вариантов специфической терапии является введение нормального человеческого иммуноглобулина, содержащего антитела к вирусу ветряной оспы. Он оказывает нейтрализующее действие и формирует пассивный иммунитет, что особенно важно для пациентов с ослабленной иммунной системой.

«Профилактика у взрослых включает плановую вакцинацию лиц из группы риска — людей с иммунодефицитными состояниями, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом. Также возможна экстренная вакцинация: в первые три дня после контакта с больным по направлению врача в поликлинике», — заключила эксперт.