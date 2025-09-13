ВОЗ: по миру распространяется холера, смертность увеличилась на 50% за год

Смертность от холеры в прошлом году увеличилась на 50%, если сравнивать с 2023 годом. Количество таких случаев перешагнуло отметку в шесть тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В 2024 году по сравнению с 2023-м число зарегистрированных случаев холеры увеличилось на 5%. Количество смертей стало больше на 50%.

При этом, в 2024 году около шести тыс. человек погибли из-за недуга, который можно не допустить и вылечить. Тогда заболели люди в 60 государствах. В 2023 году подобные случаи фиксировали только в 45 странах.

98% заболеваний пришлись на государства Африки, Азию и Ближний Восток.

Холерой называют опасную инфекционную болезнь. Она спровоцирована холерными вибрионами.