Восполнение жидкости и поддержка организма: как лечить ротавирус у детей

Врач Морозова: при ротавирусе у детей важно восполнять жидкость в организме

На сегодняшний день нет специфических лекарств против ротавируса, но есть основные рекомендации для лечения, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Восполнение жидкости: давать пить часто и небольшими порциями. Норма — 50–60 мл на каждый килограмм массы тела в сутки», — сказала доктор.

Она добавила, что при высокой температуре следует давать жаропонижающие средства в свечах или инъекциях. Еще важна поддержка организма: разрешено использование адсорбентов (например, смекты), но категорически нельзя применять антибиотики и средства против диареи — это может ухудшить состояние.

Как подчеркнула педиатр, по клиническим рекомендациям также назначаются Сахаромицеты Буларди — энтерол.

По ее словам, питание во время болезни должно быть щадящим. Нужно исключить молочные продукты (кроме грудного молока), жирное, сладости, свежую выпечку и бобовые. Питание начинают с легких каш на воде, овощных пюре, сухарей и постепенно вводят нежирное мясо и творог.