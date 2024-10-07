Воспаления и ботулизм: к чему могут привести «уколы красоты»

По ее словам, в некоторых случаях к неприятным побочным эффектам могут привести инъекции ботулотоксина, более известного как ботокс, который помогает разгладить мимические морщины. Некачественные препараты используют подпольные специалисты без образования, которые стремятся заработать по максимуму, приложив минимум усилий.

Они покупают непроверенные препараты сомнительного состава и производства на маркетплейсах. Кочкина предостерегла, что некоторые вещества не рассасываются со временем, как это должно быть, и в итоге вызывают воспаления.

Сертифицированные препараты не продаются даже в аптеках и тем более в интернете. Их распространяют официальные дистрибьюторы, заключила эксперт.