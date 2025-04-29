Воспаления и атеросклероз: диетолог рассказала о вреде пальмового масла

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Врач-терапевт, нутрициолог, диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова заявила, что чрезмерное употребление пальмового масла в детстве может привести к проблемам со здоровьем во взрослом возрасте — атеросклерозу, метаболическому синдрому, различным воспалениям, сообщает Общественное Телевидение России .

«Пальмовое масло содержит около 50% насыщенных жирных кислот, преимущественно пальмитиновой кислоты. Остальную часть составляют моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. Организм детей особенно чувствителен к качеству потребляемых жиров», — сказала эксперт.

По ее словам, употребление детьми продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров требует строгого контроля.

Ранее сообщалось, что продукты с пальмовым маслом могут скоро исчезнуть из школ, вузов и детских садов: такой законопроект призвал внести в Госдуму спикер Вячеслав Володин.