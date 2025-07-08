Воспаление продолжается: почему опасно заниматься самолечением аллергии

Неконтролируемый прием антигистаминных лекарств способен лишь спрятать симптомы аллергии, не убирая их, а еще привести к тяжелым последствиям, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Самолечение аллергии опасно по нескольким причинам. Во-первых, бесконтрольный прием антигистаминных препаратов может „смазать“ симптомы, создав ложное впечатление улучшения, в то время как воспалительный процесс продолжается», — сказала Филева.

Во-вторых, многие препараты, особенно гормональные или сосудосуживающие капли, при длительном применении вызывают побочные эффекты — от медикаментозного ринита до нарушений работы сердца и других опасных осложнений.

«Аллергическая реакция может представлять реальную угрозу для жизни в случае развития анафилактического шока. Это крайне опасное состояние, при котором организм дает мощный системный ответ на аллерген. Без экстренного медицинского вмешательства анафилаксия может иметь фатальные последствия», — предупредила врач.

Филева рассказала, что среди признаков анафилактического шока: резкое падение давления, затрудненное дыхание из-за отека гортани, крапивница по всему телу, головокружение, потеря сознания.

«Анафилаксия чаще всего возникает из-за укусов насекомых, бесконтрольного приема лекарств или пищевых продуктов. При первых симптомах анафилактического шока необходимо немедленно вызвать скорую помощь», — подчеркнула специалист.

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. Она является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире — от нее страдают около 40% населения. Главная задача этого дня — повысить информирование населения о мерах по профилактике аллергии и о симптомах этого недуга.