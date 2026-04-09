Воспаление не отступает: россиянка слишком много ходила и «сломала» обе пятки

Россиянка слишком много ходила в отпуске и «сломала» обе пятки

Россиянка получила травму обеих пяток из-за чрезмерных пешеходных нагрузок. Поначалу девушка не обращала внимания на неприятные ощущения, объясняя их обычной усталостью и непривычным ритмом жизни, но потом выяснилось, что у нее воспалились ахилловы сухожилия и теперь она не может встать на ноги.

Переломным моментом стал день, когда девушка неудачно наступила на ногу и ощутила острую боль в пятке. Однако вместо того, чтобы обратиться за помощью, она ограничилась легкой разминкой и продолжила ходьбу.

На протяжении двух последующих недель болевые ощущения неуклонно нарастали. Попытка сократить количество шагов до 3–4 тыс. в день не принесла результата — воспалительный процесс, судя по всему, уже развивался самостоятельно.

Если вначале ночной отдых давал временное облегчение и по утрам состояние улучшалось, то со временем картина изменилась в худшую сторону: по утрам боль стала сильнее, чем накануне вечером. В итоге девушка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем ног.

По ее словам, состояние ухудшилось настолько, что передвигаться самостоятельно стало практически невозможно — приходилось опираться на мебель. При этом полностью избежать ходьбы не получалось: посещение аэропортов и вокзалов требовало физической активности.

Даже сократив количество шагов до 500 в день, она не заметила существенного улучшения. Воспаление практически не отступает. Врачи предупредили, что подобное заболевание с трудом поддается лечению и нередко переходит в хроническую форму.

Тем не менее, девушка намерена строго следовать назначенному курсу лечения и рассчитывает полностью восстановиться в течение нескольких месяцев.

Специалисты рекомендуют носить удобную обувь и своевременно давать ногам отдых. Как показывает этот случай, обычная ходьба при усталых ногах способна нанести серьезный вред здоровью, и произойти это может всего за две недели.

