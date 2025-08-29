Воспаление мозга и сердца: врач предупредил о последствиях вируса чикунгунья

Лихорадка чикунгунья редко заканчивается смертельно, но часто вызывает хронические боли в суставах, которые могут сохраняться годами и приводить к инвалидизации, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Лихорадка чикунгунья — это острая вирусная инфекция, впервые выявленная в Танзании в 1952 году. Название переводится с языка суахили как „становиться искривленным“ — так описывают сильные суставные боли, из-за которых пациенты вынуждены сгибаться», — объяснил Неронов.

Он рассказал, что в острой фазе заболевание протекает с высокой температурой до 39–40 градусов, выраженной слабостью, головной болью, конъюнктивитом и тяжелыми болями в суставах.

«Сыпь появляется примерно у половины пациентов. Смертность очень низкая, но для новорожденных, пожилых и людей с хроническими болезнями риски выше. Куда серьезнее осложнения: это могут быть воспаления мозга, сердца, глаз. Но главная проблема — хроническое течение. У трети пациентов боли и воспаления в суставах сохраняются месяцами, а у части — годами, что приводит к инвалидизации», — отметил врач.

В Роспотребнадзоре заявили о первом официальном случае завозной лихорадки чикунгунья в России. Ситуация находится на контроле. Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки после десятидневного отдыха. На следующий день он почувствовал себя плохо и обратился в медучреждение. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение.