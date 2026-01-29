Воспаление и ожоги: дерматолог назвала ошибки в уходе за подмышками

Врач Филева: ошибки в уходе за подмышками могут привести к воспалению и ожогам

Привычные действия по уходу за подмышками чаще всего становятся причиной раздражения, микротрещин, инфекций и даже химических ожогов, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Самое главное в гигиене подмышек — подобрать подходящее средство. Использование щелочного мыла может пересушивать кожу подмышечных впадин из-за разрушения естественного защитного барьера — гидролипидной мантии. А когда целостность мантии нарушается, кожа становится сухой и уязвимой к воздействию внешних факторов», — рассказала Филева.

Она добавила, что другая распространенная ошибка — нанесение антиперспиранта сразу после бритья или депиляции. Это приводит к сильному раздражению кожи, зуду и даже химическому ожогу, поскольку активные компоненты средств проникают глубоко в кожу, вызывая воспаление.

«Не менее вредна привычка наносить дезодорант или антиперспирант на уже вспотевшую кожу. Это как минимум неэффективно. Кроме того, липкая смесь пота и косметического средства делают определенную пленку, которая создает идеальную среду для размножения бактерий», — предупредила врач.

