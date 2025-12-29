Воробьев: врачи в центре Рошаля в Подмосковье проводят 80 операций в день

Губернатор Московской области Андрей Воробьев от имени врачей поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в реализации проекта по строительству Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, который был открыт год назад.

По словам губернатора, за год работы центра спасено очень много жизней. Сейчас там проводят 80 операций в день.

«И самое главное, что и диспансеризация, и КДЦ, все сегодня работает. И, слава богу, есть врачи, которые спасают жизни, помогают деткам из каждого уголка нашей страны», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что в Подмосковье проводят конференции для того, чтобы лучшие практики, методики обсуждать в открытом режиме и делать так, чтобы детские врачи тоже развивались.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.