Воробьев: важно, чтобы жители не сталкивались с барьерами в ходе диспансеризации

Необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, продолжительность жизни в том числе зависит от того, как часто, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию.

«Этот очень важный процесс, с одной стороны, нужно реализовать, с другой стороны — подготовить всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами, препятствиями на пути прохождения диспансеризации», — добавил губернатор.

