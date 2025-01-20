Воробьев: в Подмосковье работает программа строительства и ремонта поликлиник

На территории столичного региона осуществляется масштабная программа по строительству новых поликлиник и капитальному ремонту существующих, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Глава региона отметил, что вся команда здравоохранения старается, чтобы уровень доверия и качество оказываемых медицинских услуг заметно менялись, в том числе и в первичном звене.

«Под это у нас существует большая программа строительства поликлиник и соответственно капитального ремонта того, что нуждается в обновлении. И система отчетности, и записи к врачу, взаимодействие в автоматизированной системе – все это имеет принципиальное значение», — заявил глава Московской области.

Ранее Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.