Воробьев: в Ленинском округе появилась 2-я поликлиника с филиалом НИКИ детства

В Ленинском округе начала работать вторая в регионе поликлиника с филиалом НИКИ детства. В Подмосковье строится около 10 современных поликлиник, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Построенная больница в Ленинском округе — фактически большой многопрофильный медицинский центр. Его возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Воробьев проверил работу медицинского учреждения. Он также поговорил с докторами больницы и пациентами.

«Пожалуй, самая сложная работа у медиков — в поликлиническом звене. И сейчас в Московской области мы строим порядка 10 таких современных поликлиник. А ключевая наша задача — чтобы были врачи – узкие специалисты, средний медицинский персонал. Да, мы можем построить красивое здание, оснастить его — здесь имеется современное тяжелое медицинское оборудование, включая МРТ, КТ, — но главное, чтобы везде были врачи», — заявил Воробьев.

Больница сможет обслуживать около 750 человек за смену. Из них взрослых 500 человек, а детей — 250.

В шестиэтажном здании разместилось комплексное лечебное учреждение первичного звена и филиал Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения Московской области (НИКИ детства). Это второй раз в регионе после Мытищ, когда отделение ведущего медцентра начинает работать в поликлинике.

Поликлиника «Сапроново» находится на улице Березовой в 6-м микрорайоне Видного. Медицинские услуги будут оказываться жителям Калиновки, Ермолина, Белеутова, микрорайонов «Эко Видное 2.0», Пятый, Шестой, «Брусника», «Купелинка», «1-й Донской», кварталов «Южный», «Западный». Суммарно это 74 тыс. человек, из них 61 тыс. взрослый и 13 тыс. детей.

Сдать объект в эксплуатацию собирались в начале 2026 года. Но достроить его удалось раньше срока. В конце июля больница начала принимать пациентов.