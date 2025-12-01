Воробьев: телемедицину и «цифру» в здравоохранение нужно внедрять аккуратно

Внедрение современных алгоритмов медицинской помощи в здравоохранение должно происходить аккуратно и соответствовать нормам закона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что в век цифровизации, телемедицины и искусственного интеллекта очень важно не игнорировать то, что удобно человеку, чем пользуется большинство людей.

«Другое дело — если мы внедряем в свою работу эти современные, уже становящиеся традиционными, системы медицинской помощи, должны это делать все крайне аккуратно. Нормативка, законы также должны полностью соответствовать», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.

