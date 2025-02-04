Воробьев рассказал о строительстве уникального фельдшерского пункта в Дубках

В Одинцовском округе появится инновационный медицинский объект — первый в России фельдшерский пункт, созданный по технологии трехмерной печати. Его строительство ведется в поселке Дубки в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Современное медучреждение площадью 100 кв. м обеспечит качественной медицинской помощью свыше 1 тыс. пациентов из Дубков и соседних поселений. Воробьев отметил, что инфраструктура здравпункта включает все необходимое: просторную парковку, помещения для вакцинации, врачебные кабинеты и специальные палаты для кратковременного пребывания пациентов.

План текущего года предусматривает запуск в общей сложности 14 медицинских учреждений, среди которых 3 фельдшерско-акушерских пункта и 11 фельдшерских здравпунктов.

В Подмосковье расширяется сеть медпунктов. Новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в 3 населенных пунктах: в поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского городского округа, в деревне Мисирево городского округа Клин, а также в селе Сокольниково Можайского округа.

Кроме того, по словам губернатора Подмосковья, в регионе планируется открытие 12 фельдшерских здравпунктов. В городском округе Егорьевск их будет сразу 3 — в деревнях Поповская, Колычево и селе Лелечи. В Волоколамском округе здравпункты откроются в селе Ильинское и деревне Курьяново.

Также фельдшерские здравпункты появятся в деревне Каменка в Кашире, деревне Ивакино Можайского округа, деревне Протасово в Мытищах, деревне Кузьмино Сергиево-Посадского городского округа, деревне Назарьево в Павловском Посаде и поселке Пустоши городского округа Шатура.