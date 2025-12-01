Воробьев рассказал о приоритетном развитии системы здравоохранения в Подмосковье

Программа по модернизации поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их оснащения, капитальный ремонт — все это приоритетные направления в развитии системы здравоохранения в Московской области. Инвестиции в отрасль будут продолжаться, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня мы коснемся всего, что связано со здравоохранением. <…> Знаю, что сегодня на территориях, в городских округах главные врачи также присутствуют, также имеют возможность участвовать во всем том, что важно для человека, развития Московской области. Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены большие, заметные инвестиции и в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащения и, конечно, большая программа капитального ремонта. Все это наш приоритет», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов

Он добавил, что и в будущем будут инвестиции в систему здравоохранения.

«Мы понимаем, что наш успех зависит от качественного взаимодействия на местах: главного врача, главы. Отраслевик Максим Васильевич (Забелин, зампред правительства Подмосковья — министр здравоохранения области — ред.) со своей командой также отчетливо понимает (важность вопроса — ред.)», — заключил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.