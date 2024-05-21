Воробьев проверил строительство крупного больничного комплекса в Хотькове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство крупного больничного комплекса в Хотькове, и пообщался с местными жителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам Воробьева, нужно обеспечить качественную медицинскую помощь жителям и в крупных муниципалитетах, и в маленьких городах, и в поселках. В Хотькове появится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену.

«Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон, сейчас уже — работы на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены, подключат оборудование. На такие ответственные сложные объекты мы стараемся ставить только проверенные строительные компании. Надеюсь, что они нас в очередной раз не подведут. Но ключевое, конечно — врачи. Поэтому особое внимание мы уделили набору докторов». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Территория, на которой расположится корпус, в семь раз больше той, где сейчас расположена поликлиника на 350 посещений в смену. Новое медучреждение будет состоять из 3 больших корпусов, лечиться там смогут более 28 тыс. жителей, включая 6 500 детей. Кроме тех, кто приписан, медуслуги по полису ОМС сможет получать любой человек. Летом численность населения этого города в Сергиево-Посадском округе увеличивается втрое.

Строительство проводят по президентскому нацпроекту «Здравоохранение».

Отделения и корпуса

Ранее действовавшая в Хотькове больница находилась в деревянном здании. Ее возвели еще до Первой мировой войны. Помещения не отвечали уже ни современным требованиям, ни санитарно-эпидемиологическим нормам. В итоге больницу снесли.

Сейчас жители получают медуслуги в поликлинике №5, но здесь ощущается нехватка узких специалистов. Чтобы попасть на прием к кардиологу, гастроэнтерологу, сделать гастроскопию и другие эндоскопические исследования, люди должны ехать далеко в Сергиево-Посадскую районную больницу. Это около 50 минут общественным транспортом.

Местный житель Игорь Антонов отметил, что для жителей Хотькова новая больница долгожданна. Пациенты давно просили, чтобы у нас был такой медицинский центр.

«Нам приходится ездить в ЦРБ, но и она не может охватить то количество людей, которые обращаются. Так что ждем с нетерпением открытия нового больничного комплекса», - рассказал он.

Строительство корпуса начали в 2022 году. Сейчас готовность объекта составляет 79%.

Исполнительный директор компании-подрядчика «Родина» Ваник Бадеян отметил, что специалисты уже выполнили всю инженерию.

«И, думаю, где-то в середине июня мы начнем монтировать мебель и ставить тяжелое оборудование. Срок окончания строительства у нас – декабрь, но, думаю, мы все завершим в сентябре. Сейчас на объекте - 10 единиц техники и 250 человек, - сообщил он.

Специалисты построили котельную, которая будет полностью обеспечивать работу всей больницы. Также здесь будет мобильная котельная, которую уже закупили. Ее поставят, как завершат благоустройство.

В первом корпусе больницы разместится комплексная поликлиника, рассчитанная на взрослых - 350 посещений в смену, и детей - 100 посещений в смену. Помимо этого, тут будет дневной стационар на 10 коек. Здесь будет большое педиатрическое отделение с дополнительными кабинетами узких специалистов.

Во втором корпусе обустроят КДЦ. Там разместят отделения стоматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, функциональной диагностики, эндоскопии с палатой дневного пребывания, а также клинико-диагностическую лабораторию.

В третьем корпусе расположится круглосуточный стационар на 60 коек - 20 в терапевтическом отделении, 20 – в реабилитации, 20 – в офтальмологии. Офтальмологическое отделение полностью переведут из районной больницы. Кроме того, в этом корпусе также будет отделение восстановительной медицины с водолечебницей.

Современное оборудование

На территории больницы предусмотрены парковая зона, площадки для прогулок и отдыха, парковка на более 100 машиномест. На базе нового медучреждения будет подстанция скорой помощи.

Московская область оснастит больницу самой современной медицинской техникой. В поликлинику приобретут КТ, цифровые рентген и флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, стоматологическое оборудование. В стационаре будет оборудование для восстановительного лечения и проведения офтальмологических операций.

Заведующий поликлиникой №5 Андрей Саакян отметил, что медкомплекс строят на историческом месте, где тоже когда-то тоже была больница.

«Ее построили ещё в 1912 году! Расположение очень удобное – напротив находится железнодорожная станция, через которую осуществляется движение поездов по ярославскому направлению. Сюда удобно добираться людям из Пушкинского округа, Мытищ, Москвы», - рассказал он.

Штат больницы сейчас укомплектовывается, работа идет очень активно. Каждый день приходят много соискателей не только из Московской области, но и из других регионов.

«Вот буквально завтра должны приехать врачи из Белгородской области. Мы будем их встречать, и в дальнейшем уже согласовывать рабочие моменты, чтобы они смогли перейти к нам. Пока они будут работать в старом здании, а затем - уже в полностью оснащенной новой больнице». – уточнил Саакян.

Штат персонала увеличится в 1,5 раза. Для привлечения специалистов в регионе предусмотрены специальные меры поддержки. Сюда вошли ежемесячная компенсация аренды жилья 20 тыс. рублей, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга», а также разовая выплата для врачей первичного звена, помощь с устройством детей в садики и школы.