Воробьев проверил ход капремонта хирургического корпуса Можайской больницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по комплексному капремонту в здании экс-роддома на улице Амбулаторной, где будет располагаться хирургическое отделение Можайской больницы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Прошлый корпус хирургии был возведен больше 50 лет назад. Он не соответствовал актуальным стандартам. В здании были узкие коридоры и тесные палаты. Также не было лифтов. Капитальный ремонт собираются закончить до конца 2026 года. Здание планируют запустить в первом квартале 2027-го.

Воробьев рассказал, что программа капитального ремонта масштабная. Он прибыл проконтролировать ход работ в строении экс-роддома. Здание реконструируют под новый хирургический корпус Можайской больницы.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор отметил, что работы проводятся с опережением графика. В строении собираются поменять инженерные сети, фасад, крышу, окна, входную группу и двери.

«Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты, лестницы. Оборудуем палаты душевыми и санузлами, приведем в порядок прилегающую территорию. Благодаря переезду в новые помещения площадь хирургического корпуса увеличится почти в два раза. В палатах будет по 1-4 пациента. Кроме того, сможем разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Так помощь будет быстрее и эффективней», — добавил Воробьев.

Подробности комплексного капремонта здания

Девять лет назад в Наро-Фоминске заработал современный перинатальный центр. Женщин, лежащих в акушерском отделении Можайской больницы, отправили туда.

Здание после завершения комплексного капремонта станет высокотехнологичным многопрофильным хирургическим стационаром. Он сможет размещать 93 пациента.

В корпусе появится новая техника. Туда передадут аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы и передвижной рентгеновский аппарат. Еще приобретут новую мебель.

Медпомощь в здании смогут получать как жители Можайского, так и Рузского, Наро-Фоминского округов, ближайших населенных пунктов Смоленской области.

Главврач Можайской больницы Александр Акименко рассказал, что прошлое здание возвели в 1964 году. У него был серьезный минус — не было лифтов.

Рентген и реанимация расположены на втором этаже. Травматология расположена на первом. В обновленном здании будут работать пять лифтов, отметил Акименко.

После проведения работ появится единый хирургический корпус. Он объединит хирургию, травматологию, гинекологию, реанимацию и оперативный блок. Было приобретено современное оборудование. Речь идет о хирургических, урологических стойках, МРТ, аппаратах ЭОП для проведения непростых травматологических операций, отметил главврач Можайской больницы.

Для выявления опухолей на ранней стадии были приобретены новые колоноскопы. Условия для людей будут более комфортными. Появятся одно- и двухместные палаты. В них будут отдельные душ и уборная.

О будущем составе сотрудников

В хирургическом корпусе пациентов будут обслуживать 150 человек. Среди них 50 врачей.

Большая часть команды — сотрудники прошлого хирургического корпуса. Также наймут ряд узких специалистов — рентгенолога, анестезиолога-реаниматолога, хирурга, акушера-гинеколога и эндоскописта. Будут работать и выпускники медколледжа.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Юлия Филатова рассказала, что приехала четыре года назад из Донецка Донецкой Народной Республики. У ее супруга в Можайске жили родственники. Подмосковный город для женщины стал вторым домом.

В Донецке женщина была главным акушером-гинекологом. Она руководила женской консультацией в центральной больнице.

В Можайске специалист сначала была акушером-гинекологом. В 2026 году начала исполнять обязанности зам главврача по амбулаторно-поликлинической работе, отметила Филатова.

«Очень благодарна за теплый прием, поддержку руководства больницы и города — тут создаются реальные условия для профессионального роста и развития. Нам выделили земельный участок, планируем строить дом», — рассказала зам главврача.

О готовности корпуса

Ремонт начали в январе прошлого года. От прошлого строения останутся лишь стены.

Заместитель директора по строительству компании-подрядчика Алексей Ведищев рассказал, что заканчивают фасадные и черновые отделочные работы. Окна уже установили.

Проводится прокладка инженерных коммуникаций. Среди них системы кондиционирования, вентиляции, подача медгазов для операционных, отметил Ведищев.

В здании провели модернизацию несущих конструкций. Инфраструктуру меняют с использованием современных технологий. Еще улучшили планировку и увеличили площадь палат, чтобы людям было комфортнее, добавил замдиректора по строительству компании-подрядчика.

«Всего задействовано более 80 человек, общая готовность составляет 60%. Сдать объект планируется в конце декабря 2026 года», — подчеркнул Ведищев.

Про Можайскую больницу

Можайская больница — разветвленная сеть медподразделений. Среди них поликлиники, стационары и ФАПы.

В Можайской больнице оказывают медпомощь почти 60 тыс. жителям округа. Среди них 11,7 тыс. детей.

Губернатору Воробьеву заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Ольга Шкварчук рассказала, что она вместе с семьей переехала из Запорожья в 2014 году. Она рада тому, что выбрала Можайск.

Шкварчук — заведующий сельским фельдшерско-акушерским пунктом. Программа «Земский фельдшер» обеспечила качественной медпомощью жителей. Там оказывают помощь и детям, и взрослым.

Можайск, по словам женщины, стал для нее и членов семьи новым домом. Старшие дети-двойняшки отучились в техникуме.

В Подмосковье у семьи родился еще один, третий ребенок.

«Как многодетная семья мы получили от государства земельный участок. Я очень благодарна за такую поддержку. Теперь наша главная мечта — построить на этой земле свой дом», — отметила Шкварчук.

Какие еще работы проводят в Можайском муниципальном округе в рамках госпрограммы

В Можайском муниципальном округе в рамках государственной программы проводятся работы еще на трех объектах. В Поречье возводят пост скорой помощи. На нем будут работать три бригады в смене.

В рамках проекта предусмотрены медкабинеты для амбулаторного приема, диспетчерская, предрейсовые осмотры. Еще появятся комфортные места для отдыха для сотрудников и водителей.

Также сделают гараж и парковку для специальной техники. Объект строят в соответствии с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь». Сдать его собираются до конца 2026 года.

Заведующая Можайской подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Токманцева заявила, что открытие поста сильно облегчит работу. В Пореченской стороне Можайского округа живут много людей. Во время дачного сезона пациентов, в частности пенсионеров, становится в разы больше. Получится быстро обслуживать населенные пункты по две стороны Можайского водохранилища.

Основное преимущество — значительно уменьшится «плечо доезда». До этого транспортным средствам нужно было ехать или в Можайск, или в Уваровскую районную больницу больше 40 км. Теперь врачи смогут прибывать намного быстрее. Это важный момент во время экстренной госпитализации пациентов с инфарктами, детскими травмами и инсультами, отметила Токманцева.

К 1 сентября в округе полностью обновят школу «Созвездие Вента» в деревне Мокрое. Ее возвели в середине прошлого века. А еще заработает учебно-производственный корпус с мастерскими Можайского техникума на улице Мира.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.