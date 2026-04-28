Воробьев поздравил более 10 тысяч сотрудников «скорой» Подмосковья с праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Он поблагодарил диспетчеров, водителей, фельдшеров, врачей и сотрудников медицины катастроф за труд, выдержку и готовность приходить на помощь в любую минуту.

По словам Воробьева, в настоящее время в Подмосковье в службе скорой помощи работают более 10 тысяч человек, из которых около 8 тысяч трудятся на выездах. Всего в Подмосковье задействовано свыше 560 бригад.

Власти региона ставят задачу снизить нагрузку на специалистов и создать условия, в которых хочется оставаться в профессии. Для этого выстроена комплексная система поддержки. Действует программа «Приведи друга», предусмотрены выплаты врачам, фельдшерам и водителям. Поддерживаются и молодые специалисты. Программой социальной ипотеки за 10 лет воспользовались 361 человек, компенсацию за аренду жилья получают 2469 специалистов.

Фото - © Медиасток.рф

Также медикам доступны программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающие выплаты при переезде и бесплатные земельные участки по 39 врачебным специальностям. Развивается и инфраструктура службы. В этом году в Подмосковье откроются четыре новые подстанции и поста скорой помощи — в Ступино, Волоколамске, Можайске и Ленинском округах.

Продолжается оснащение машин современным оборудованием: планшетами, кардиопультами, аппаратами автоматического массажа сердца LUCAS 2. Внедряется единая диспетчерская служба и гибкая маршрутизация бригад. Губернатор пожелал сотрудникам скорой помощи сил, здоровья и как можно больше спокойных смен.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.