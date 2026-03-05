Воробьев посетил детское отделение Семейного центра им. А. И. Мещерякова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с воспитанниками и преподавателями детского отделения Семейного центра им. А. И. Мещерякова, где создана уникальная система комплексной реабилитации и образования детей с особенностями развития, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Семейный центр находится в Сергиево-Посадском округе. Он был создан в 1962 году советскими психологами и дефектологами Александром Мещеряковым и Иваном Соколянским. Учреждение предоставляет услуги по комплексной реабилитации, абилитации, обучению детей и взрослых с нарушениями зрения, слуха, речи. Здесь созданы особые условия для развития воспитанников.

«Здесь занимаются детки, которым приходится прикладывать огромное количество труда, чтобы научиться говорить, писать, осваивать азбуку. Я хочу поблагодарить Галину Константиновну Епифанову и всю ее команду, а это около 200 человек, которые несут эту благородную миссию уже много лет. Очень важно то, что каждый уголок этого центра работает — это и кабинет психолога, и все, что связано с творчеством, и спортивный зал», — сказал губернатор.

Воробьев поздравил коллектив с 8 Марта. Он пожелал сотрудникам здоровья, а также того, чтобы все добрые дела, которые происходят здесь, и дальнейшие планы обязательно осуществлялись.

О центре

У центра есть собственные школа и детский сад. Здесь также расположены жилые помещения, 11 учебно-производственных мастерских. В прошлом году появилась ротанговая мастерская и мастерская, где дети учатся делать тряпичные куклы. Также работает музыкальная школа, ребята посещают иппотерапию и занятия по голболу.

В центре сейчас находятся 171 воспитанников в возрасте от 3 до 23 лет. Более 40% из них — это ребята, приехавшие из разных уголков России, от Крыма до Бурятии.

Дети проводят день в учреждении следующим образом: учеба, дополнительные занятия, посещение мастерских, реабилитационной терапии, практическая работа. Воспитанники сажают растения в теплице, пекут пироги на уроках домоводства, ухаживают за лошадьми в конюшне, выполняют поручения и т. д.

«Я работаю здесь 44 года, до октября 2025 года была директором этого учреждения, а сейчас являюсь советником. За последние годы у нас произошли огромные изменения — мы не только провели капитальный ремонт детского отделения, но еще и построили новый центр, где сейчас и молодые инвалиды, и участники СВО проходят реабилитацию. Это была моя мечта, и я очень довольна, что при поддержке губернатора она осуществилась», — сказала советник учреждения социального обслуживания Московской области «Семейный центр имени А. И. Мещерякова» Галина Епифанова.

В этом году многие из выпускников центра продолжили обучение в профильных учебных заведениях: музыкальном училище Пушкина, Сергиево-Посадском колледже, РГСУ, Педагогическом институте. Еще 15 человек перешли в отделение для инвалидов молодого возраста, где продолжат путь к самостоятельной жизни.

«У меня учится младший сын, он не говорит. Мы поступили в этот центр в мае прошлого года, и я очень счастлива, что сюда попали. Центр — замечательный, тут отличные педагоги, коллектив очень заботится о детях. У моего ребенка наблюдается динамика в развитии — он уже вышел на уровень эхолалии, то есть может повторять слова. Пытается также отвечать на вопросы. Это большой результат, потому что ребенку 8 лет недавно исполнилось, а это серьезный возраст. Честно говоря, мы уже и не надеялись, что будет прогресс», — рассказал Наталья Милитан.

