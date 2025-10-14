Воробьев поручил открыть в первой половине 2026 г детскую поликлинику в Чехове

Ввести в эксплуатацию детскую поликлинику на 500 посещений в смену в Чехове на улице Мира, которую начали возводить в конце 2023 года, собирались раньше, однако из-за недобросовестного подрядчика сроки сдвинулись. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил объект, чтобы проверить, как проводятся работы с новым исполнителем, и поставил задачу открыть медучреждение в первом полугодии 2026-го, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы сегодня находимся в Чехове. Я хочу доложить нашим жителям, что детская поликлиника на улице Мира, у которой, к сожалению, были проблемы, сегодня имеет генерального подрядчика. Наша цель — сделать здесь современное медучреждение. К концу года строительная часть будет завершена. Для этого есть финансирование, проектные решения и рабочие на объекте. Второе — это наполнение оборудованием, а его здесь будет достаточное количество, чтобы наши детки в случае заболевания получали все самое современное, технологичное. Уверен, что оно также своевременно прибудет на объект», — сказал Воробьев.

Медицинское учреждение востребовано. У него удобное местоположение, заявил губернатор.

Он выразил уверенность, что главврач соберет команду из нужных докторов — педиатров, узких специалистов. Найм сотрудников — такая же важная задача, как и возведение медучреждения.

