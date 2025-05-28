Воробьев подчеркнул важность проведения форума о трендах здорового долголетия

Все форумы или конференции направлены на то, чтобы после них каждый участник чувствовал сколько-нибудь значимое изменение в том, что обсуждается для достижения цели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду на площадке Дома правительства Московской области проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». В его рамках состоялась пленарная сессия «Медицина здорового долголетия: „рецепты“ от специалистов и общества».

«И уже было сказано, я хочу это подчеркнуть, что наш президент всегда власти говорит о том, что надо искать способы заботиться, создавать условия, чтобы человек жил долго, человек жил счастливо», — сказал Воробьев.

Именно это, по словам губернатора, в Московской области вместе с федеральным центром стараются сделать.