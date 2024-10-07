Воробьев поблагодарил Путина за поддержку Центра сопровождения слепоглухих

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Глава региона отметил, что это единственное место в стране, где смогут проходить реабилитацию и обучение люди от 18 до 40 лет. Учреждение создали на базе Детского семейного центра им. А. И. Мещерякова для выпускников школы-интерната, которые нуждались в социализации и возможности получить профессию.

«В 2017 году, в День памяти преподобного Сергия Радонежского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте будущего центра. Сегодня он также вместе с нами. Отдельная благодарность статс-секретарю — замминистра обороны Анне Цивилевой за внимание к центру. (Это — ред.) наш совместный проект, благодаря которому реабилитацию здесь смогут пройти участники СВО с ранениями зрения и слуха», — добавил губернатор.

100 человек из Подмосковья и других регионов РФ смогут жить в центре постоянно, еще 100 человек могут находиться здесь на дневном пребывании. Также Воробьев отметил вовлеченность в процесс директора центра Галины Епифановой.

«Она родилась в Сергиевом Посаде, уже 42 года ее жизнь неразрывно связана с заботой о детях с ограниченными возможностями. Пусть все получится», — заключил Воробьев.