Воробьев: персонажи «Союзмультфильма» украсят стены детского центра имени Рошаля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что команда «Союзмультфильма» займется дизайном Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На ПМЭФ-2024 Андрей Воробьев встретился с председателем совета директоров киностудии Юлианой Слащевой. Он поблагодарил Слащеву за согласие поучаствовать в проекте по оформлению центра.

«Долгожданный и важный для всех президентский проект реализуется у нас в Красногорске. В Детском клиническом центре имени Леонида Михайловича Рошаля смогут получать лечение ребятишки со всей страны. Для нас очень важно, чтобы все они чувствовали себя как можно более комфортно», — подчеркнул губернатор.

Центр откроют летом. Данный флагманский проект в развитии детского здравоохранения Подмосковья был ранее поддержан президентом России Владимиром Путиным.

В новом и большом центре лечить детей будут врачи 28 профилей. В нем также будут оказывать экстренную медпомощь. Каждый год по ОМС лечение смогут получать порядка 15 тыс. ребят из Московской области и иных субъектов РФ.

Чтобы создать для маленьких пациентов доброжелательную, дружелюбную атмосферу, стены распишут любимыми персонажами из популярных российских мультфильмов.

Он добавил, что медцентр скоро планируется открыть, там остались последние штрихи. Созданием уюта и хорошего настроения займется «Союзмультфильм».

«Очень рад, что Юлиана Юрьевна поддержала нашу идею. Уверен, что задумка понравится и ребятам, и родителям, и врачам — осталось воплотить все в жизнь», — уточнил Воробьев.

Стены медучреждения украсят персонажами известных мультсериалов, среди которых «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова» и «Умка».

«Мы всегда с готовностью принимаем участие в больших социальных проектах, особенно, когда они связаны с детьми, поэтому сразу откликнулись на предложение правительства Московской области», — поделилась Слащева.

Она добавила, что для ребенка любимый герой мультика — это лучший друг, с которым он растет, учится новому, а также делит радостные и трудные моменты.

«Мы будем очень рады, если любимые персонажи мультфильмов смогут поддержать ребят», — заключила председатель Совета директоров киностудии.