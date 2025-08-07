Воробьев: новый корпус перинатального центра в Видном заработает в 2027 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с врачами перинатального центра в Видном заложил первый камень нового корпуса, который возведут в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Здание на 200 коек откроем в 2027 году — это почти вдвое увеличит мощности центра. Разместим современные отделения патологии беременности, реанимации, операционный блок, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, каждый год в регионе рождается свыше 70 тыс. детей, 6 тыс. из них появляются на свет в Видновском центре. Пациенты приезжают сюда и из Москвы, и из других российских регионов. Врачи готовы помочь в самых тяжелых случаях, они проводят уникальные операции по своим запатентованным методикам.

«В следующем году медучреждению исполнится 40 лет, а совсем недавно здесь родился 135-тысячный малыш за всю историю», — рассказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил команду перинатального центра и его главврача Тамару Белоусову за профессиональную работу и спасенные жизни.