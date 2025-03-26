Воробьев: новая поликлиника на 400 посещений в смену откроется в Котельниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году введут семь новых поликлиник. По словам Воробьева, одна больше другой, в них будут и детские, и взрослые отделения. Также специалисты продолжают делать капитальные ремонты объектов здравоохранения.

«Эта поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.

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Новые кабинеты для стоматологии

Ежегодно поликлиника будет обслуживать 35–40 тысяч жителей. При этом сейчас в Котельниках отделения поликлиники и стоматология находятся в разных частях города в зданиях, которые построены еще в середине прошлого века. С июня жители смогут получать помощь в одном месте.

Заведующая отделением стоматологии Котельниковской поликлиники с 43-летним стажем Валентина Покровская отметила, что нынешняя стоматология уже 18 лет располагается в жилом доме, а оборудование сильно устарело.

«Поэтому мы очень рады, что переезжаем на третий этаж новой поликлиники, где будет детская стоматология, ортопедическая и лечебная. Теперь у нас достаточно кабинетов для работы врачей. Раньше нам негде было разместить ортодонта, а это очень востребованный специалист. Я думаю, что наши жители будут очень рады», — поделилась Покровская.

Современное оборудование

За смену поликлиника на ул. Кузьминская сможет обслуживать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов. Здесь будет своя лаборатория, аппаратная диагностика, отделение физиотерапии, стоматология с зуботехнической лабораторией, кабинеты врача инфекциониста, неотложной помощи, а также массажа и ЛФК.

Главный врач Котельниковской поликлиники Дмитрий Полынин добавил, что в новой поликлинике появится современный компьютерный томограф, а также рентген-аппарат на три рабочих места, флюорограф, маммограф и так далее.

«На 3 этаже разместится кабинет лучевой диагностики, а в отделении стоматологии будет установлен ортопантомограф, который позволит полностью формировать картинку челюсти. Сейчас активно занимаемся укомплектованием штата. На данный момент нам не хватает четырех медсестер и двух фельдшеров, а также врача ЛФК, который будет заниматься укреплением здоровья наших деток», — заявил Полынин.

Привлечение врачей и медперсонал

Всего в поликлинике будут работать 11 участковых терапевтов, 6 педиатров, невролог, хирург, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, травматолог и так далее. Врачей и мед персонал привлекают и с других регионов. Заведующий отделением лучевой диагностики поликлиники Эдуард Фролков приехал в Подмосковье из Кемерово.

«Я работаю врачом-рентгенологом в Котельниковской поликлинике уже 4 года, как и моя супруга, но она юрист. Ежемесячно мы получаем выплату на аренду жилья. Это очень заметная поддержка. Коллектив у нас хороший, все дружные. Когда устраивался, условия работы, конечно, были не очень хорошие. Оборудование старое, помещение старое. Но с введением этого здания поликлиники все кардинально поменяется, что не может не радовать», — поделился Фролков.

Готовность поликлиники

На данный момент поликлиника готова на 97,5%. На объекте работают более 50 человек. Специалисты закончили благоустраивать территорию, заканчивают настраивать оборудование. Разрешение на ввод в эксплуатацию получат в ближайшее время.

«На данный момент ведутся работы по завозу технического оборудования. Медицинское оборудование процентов на 70 у нас уже завезли, смонтировали, наладили КТ, рентген, маммограф. На въезде в детское отделение есть небольшая детская площадка, а во взрослом в рамках проекта сделали зону отдыха для персонала», — рассказал представитель подрядчика, руководитель проекта Сергей Шеянов.

До новой поликлиники можно доехать и на общественном транспорте. Власти организовали 10 маршрутов для жителей микрорайона Ковровый, Опытного поля, Белой Дачи, а также городского округа Люберцы. На данный момент идет благоустройство подъездной дороги. Еще один маршрут будет скорректирован после открытия разворотной площадки и дополнительных остановок.

Новые объекты здравоохранения

Также в июне в Котельниках откроется новая женская консультация на 100 посещений в смену на улице Новая в ЖК «Томилинский бульвар». В этом году в регионе сдадут филиал «Одинцовской областной больницы», 7 новых поликлиник, 3 подстанции СМП, 8 ФАПов и здравпунктов.

В следующем году начнется строительство перинатального центра на 200 коек в Видном и многопрофильного медцентра в Мытищах. Ввод последнего запланировали на 2030 год. В 2027 году закончится строительство Балашихинской областной больницы. В этом году в регионе завершат капитальный ремонт 16 стационаров, 15 поликлиник. В 12 учреждениях начнутся работы.