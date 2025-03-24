Воробьев: надо внедрять все, что помогает быстро и качественно оказать медпомощь

Самое главное — в будущем внедрять все то, что позволит вовремя и качественно оказывать медицинскую помощь населению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье реализовали достаточно большую программу оказания медпомощи, но эта тема постоянно нуждается в сопровождении и доработке.

«Я очень надеюсь, что Максим Васильевич (Забелин, зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона — ред.) сегодня расскажет нам о достигнутых результатах, и самое главное — в будущем будет внедрять все то, что позволит вовремя и качественно оказывать медицинскую помощь, а значит, спасать жизни и помогать тем, кто находится в опасном состоянии», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — заявил Воробьев.