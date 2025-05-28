Воробьев: младенческая смертность в Подмосковье радикально упала

В среду на площадке Дома правительства Московской области проходит форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». В его рамках состоялась пленарная сессия «Медицина здорового долголетия: «рецепты» от специалистов и общества».

Сейчас, по словам губернатора, детская смертность Подмосковья конкурирует с лучшими мировыми цифрами.

Во всей стране и в Московской области, в частности, реализована программа строительства перинатальных центров. Глава региона считает, что это был важнейший шаг.

«Эта программа была реализована, здесь очень важно сделать акцент на благодарность врачам. Какие бы кувезы, какие бы реанимации, какие бы условия ты не создавал, но то, что все эти центры наполнены врачами, которые делают сложнейшие операции в самом начале, в самом критическом возрасте, это очень важно. Мы очень благодарны им», - сказал Воробьев.