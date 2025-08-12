Воробьев лично проверил качество капремонта в поликлинике Дзержинского

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с рабочим визитом прибыл в Дзержинский, где лично осмотрел качество капремонта во взрослой поликлинике, расположенной на улице Ленина. Открытия медицинского учреждения ждали почти 38 тыс. человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Поликлиника для взрослых пациентов на улице Ленина появилась еще в 1975 году. С момента открытия в ней впервые сделали капитальный ремонт.

«Мы в г. о. Люберцы (Дзержинском) в том числе для того, чтобы убедиться, что в долгожданной поликлинике, которую мы ремонтировали, есть все необходимое оборудование, врачи на местах. У нас с проблемами шел ремонт, пришлось сменить подрядчика. Но сегодня поликлиника уже работает. Особенно в преддверии осеннего периода нам очень важно все настроить, чтобы все было удобным, комфортным для жителей. Знаем, как это важно», — отметил Воробьев.

Во время осмотра поликлиники губернатор Подмосковья также пообщался с медицинским персоналом. Он поблагодарил врачей за грамотную работу и отметил, что и власти, и население области очень ценят квалифицированных специалистов, которых не так много, как хотелось бы.

«В вашем лице благодарим всех наших медиков. Мы вами дорожим и очень ценим. Врачи у нас на вес золота. Потому что первый запрос от любого человека — это наличие терапевта или узкого специалиста. От вас очень многое зависит», — добавил Воробьев.

О капитальном ремонте

Обновленная поликлиника рассчитана на 750 посещений за смену. Медицинское учреждение полностью преобразилось: строители укрепили фундамент, отремонтировали кровлю, заменили все коммуникации и провели перепланировку помещений.

Внешний вид здания также изменился благодаря обновленному фасаду, новым входным группам, окнам и дверям. Внутри помещения получили современную отделку, включая новые полы и потолки, также были установлены новые лифты. Территория вокруг поликлиники была благоустроена и озеленена.

Для повышения качества медицинского обслуживания учреждение оснастили дополнительным оборудованием, включая аппарат УЗИ, ЛОР-установку, 6 холтеров, спирограф, энцефалограф и 3 комплекта офтальмологической техники.

В настоящее время поликлиника соответствует всем современным стандартам. Пациенты могут воспользоваться комфортными зонами ожидания, потоки посетителей грамотно разделены, чтобы люди с заболеваниями не пересекались с остальными, а навигация по зданию стала более удобной.

Новое отделение профилактики начало свою работу в поликлинике. Оно полностью оснащено современным оборудованием. Пациенты с риском развития сердечно-сосудистых и других серьезных заболеваний теперь могут проходить там регулярное наблюдение. Кроме того, в отделении функционирует специализированная школа для людей с диабетом.

«В обновленной поликлинике у нас светлые холлы, три зоны ожидания на каждом из этажей, открытая зона регистратуры, что очень удобно — все для людей. Также у нас появилось отделение неотложной помощи с отдельным входом. То есть больные пациенты не контактируют с пациентами без признаков острых заболеваний. Также начало работать отделение профилактики, куда люди приходят, чтобы пройти диспансеризацию. Прием у самых востребованных специалистов, таких как участковый терапевт, осуществляется день в день, что же касается узких, то это, как правило, 3-4 дня. А в отделение неотложной помощи пациент может обратиться без предварительной записи. Там ему окажут помощь в течение 15-20 минут», — сказала заведующая Дзержинской городской поликлиникой Антонина Александрова.

Во время ремонтных работ пациентов принимали в здании детского инфекционного отделения Дзержинской больницы, которое находится неподалеку, а женская консультация работала в гинекологическом корпусе.

Медперсонал поликлиники

В поликлинике трудятся 89 медицинских работников, из которых 45 — врачи, а 44 — средний медперсонал. Руководство сообщает о 98% укомплектованности штата и продолжает поиск нескольких специалистов: эндоскописта, врача функциональной диагностики и медицинских сестер.

Среди сотрудников учреждения есть настоящие ветераны медицины. Так, медсестра Галина Гвоздева, работающая в инфекционном кабинете, посвятила поликлинике 56 лет своей жизни. По ее словам, профессиональный путь она начинала в хирургическом отделении, где получила ценный опыт у квалифицированных докторов. Затем полвека проработала в травматологическом отделении. Несмотря на солидный возраст, Гвоздева отмечает, что современный ремонт и комфортные условия в обновленной поликлинике вдохновляют ее продолжать трудовую деятельность.

Специалист по диагностике, лечению и профилактике заболеваний пожилых людей Игорь Дульцев трудоустроился в Дзержинскую поликлинику почти год назад. Несмотря на то, что врач проживает в столичном районе Марьино, он предпочел работать за пределами города. По словам Дульцева, узнав о вакансии гериатра в Дзержинской поликлинике, он незамедлительно связался с руководством медучреждения и получил положительный ответ. В октябре исполнится ровно год его работы в данной клинике.

В Московской области действуют разные меры поддержки для привлечения медицинского персонала. Наибольшей популярностью пользуются несколько программ, включая «Социальную ипотеку» и «Приведи друга». Особое внимание уделяется жилищному вопросу: одиноким медработникам ежемесячно выплачивают 30 тыс. рублей на аренду жилья, а семейным парам из медицинской сферы предоставляется компенсация в размере 45 тыс. рублей.

«Я приехала в Подмосковье из Орловской области сразу после окончания интернатуры в 2011 году. Сначала мне предоставили муниципальное жилье, я здесь укоренилась, коллектив очень помогал освоиться, наставлял. А в 2016-м я стала участницей программы „Социальная ипотека“. Сейчас с семьей живем уже в своей квартире. Когда молодой специалист приезжает из другого региона, это очень привлекает и поддерживает, дает хорошую основу», — рассказала губернатору врач-терапевт участковый Юлия Дыру.