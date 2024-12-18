Воробьев, Голикова и Мурашко обсудили развитие телемедицины в Красногорске

Развитие телемедицины обсудили в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске. В круглом столе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и их коллеги из Смоленской, Тульской, Калужской, Тверской областей, а также Москвы по видеосвязи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Медицинский центр, в котором проводится круглый стол, возвели при прямой поддержке президента России Владимира Путина. В больницу каждый день обращаются сотни мам с детьми разных возрастов. Это серьезная ответственность, сказал губернатор Подмосковья.

«Когда мы его открывали, Владимир Владимирович спросил — насколько мы сможем обеспечить эффективность работы. А эффективность — это оборудование, это, безусловно, врачи, которыми мы очень дорожим, и партнерство с регионами, с Москвой, федеральными центрами. Все это мы успешно внедряем», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что телемедицина — современная практика. Ее применяют везде, и больницы региона — не исключение.