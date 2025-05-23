Воробьев: для перинатальных центров Подмосковья купят 699 единиц оборудования
699 единиц современного оборудования купят для перинатальных центров Подмосковья. Их передадут до конца 2026 года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения. Есть шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии и 24 родильных дома. В медицинских учреждениях оказывают высокотехнологическую помощь беременным, роженицам, появившимся на свет детям. Одно из важнейших преимуществ — возможность выхаживания младенцев, которые родились с очень маленьким весом тела — от 400 граммов.
Несколько лет назад при поддержке президента РФ Владимира Путина были запущены пять современных центров материнства и детства — в Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Щелкове. Они оказались весьма востребованы. В них обращаются жительницы не только Подмосковья, но и иных регионов РФ, других государств. Некоторые женщины даже возвращаются в регион, чтобы рожать второго и третьего детей, отметил губернатор.
«В наших родовспомогательных учреждениях работают специалисты высокого уровня, есть самое передовое медицинское оборудование. И мы продолжаем уделять большое внимание этим направлениям. До конца 2026 года передадим в перинатальные центры 699 единиц современного оборудования — аппараты ИВЛ, УЗИ и ЭКГ, операционные и реанимационные столы, кровати для родов, инкубаторы, мониторы, моечные машины, палатные рентгены, технику для плазмофильтрации и многое другое. На это из федерального и регионального бюджетов выделено свыше 720 млн рублей», — сказал Воробьев.