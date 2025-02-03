Воробьев: более 4,2 тыс единиц медтехники закупят для больниц Подмосковья в 2025 г

В текущем году году власти Подмосковья планируют закупить 4201 единицу новой медтехники для больниц и поликлиник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что оборудование приобретут по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Оно поступит в 72 медучреждения, среди которых больницы Щелкова, Можайска, Ступина, Истры, Серпухова и Клина.

«Закупим тяжелое оборудование: ангиографические системы, МРТ-аппараты, КТ-аппараты, рентген-аппараты, в том числе передвижные и С-дуги, оборудование для маммографии и флюорографии», — перечислил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, еще Подмосковье планирует закупить аппараты УЗИ, ИВЛ, операционное и эндоскопическое оборудование, а также мониторы пациента.

Воробьев подчеркнул, что в регионе все медоборудование регулярно обновляется. Так, в 2024 году было установлено 7490 единиц.