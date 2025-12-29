Воробьев: более 350 тыс детей получили помощь в центре Рошаля в Подмосковье

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля работает уже почти полтора года. За это время помощь здесь получили более 350 тысяч детей из всех регионов страны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Врачи за период работы центра выполнили свыше 24 тысяч операций. Ежедневно они проводят около 80 хирургических вмешательств. Также врачи центра провели более 20 тысяч телемедицинских консультаций. Сейчас медучреждение курирует всю систему детского здравоохранения области.

«Благодаря работе центра детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20%, а общий показатель детской смертности по региону — на 8%», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

1 сентября в Одинцовском округе открылся филиал центра им. Л. М. Рошаля для взрослых и детей — ДКЦ Ромашково, где врачи принимают по более чем 30 профилям. Здесь есть все необходимое современное медоборудование, операционные и дневной стационар. Помощь здесь оказывают по ОМС.

Подмосковье развивает профессиональное медицинское сообщество. Ежегодно в регионе проходит Съезд педиатров, на котором специалисты обмениваются лучшими практиками. В этом году он состоялся уже в шестой раз и объединил специалистов из 75 регионов России и 28 стран.

