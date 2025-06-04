Вопросы оказания медицинской помощи обсудили с жителями Люберец

Встреча с жителями городского округа Люберцы в формате выездной администрации состоялась в Островецкой школе. На вопросы люберчан, касающиеся медицинского обслуживания, отвечали советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и директор Люберецкой областной больницы Елена Сторожева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работаем над тем, чтобы повысить качество и доступность оказания медпомощи в Островцах. Сейчас в соседнем Октябрьском по президентскому проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области строим большую современную поликлинику для взрослых и детей на 500 посещений в смену. Подрядчик идет в графике — завершение всех работ запланировано на 2025 год», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ранее по итогам первых выездных администраций в Островцах запустили два новых автобусных маршрута: № 80к в Сельцо и № 22 в Верхнее Мячково.

Глава округа уточнил, что также жителей волновали организация дорожного движения, переселение из аварийного жилья, работа управляющих компаний и другие. На ряд вопросов жители получили ответы на месте, остальные взяты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.