Вопрос деликатный: юрист рассказала о суррогатном материнстве

Общественный деятель, юрист по гражданско-правовым спорам Илона Гуськова заявила, что в случае с суррогатным материнством важную роль в отношениях играет семейное право, их лучше закрепить официальным договором, сообщает «Вечерняя Москва».

«Лица, состоящие в браке между собой на момент заключения договора о суррогатном материнстве, давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях вынашивания и рождения ребенка, могут быть записаны родителями этого ребенка только с согласия женщины», — сказала эксперт.

По ее словам, в документе лучше прописать как права суррогатной матери, так и заказчиков, то есть получение средств и прохождение медицинских обследований, право на сохранение конфиденциальности и размер материального вознаграждения.

Если кто-то из сторон условия договора все же нарушит, то можно пойти в суд. Документ нужно составлять очень внимательно и с помощью профессионального юриста, заключила Гуськова.