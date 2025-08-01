Вопрос ближайшего десятилетия: когда появятся таблетки от облысения?

Фармацевтические компании разрабатывают новые пероральные препараты от алопеции, однако до их массового применения пройдет еще несколько лет, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«В последние 5 лет фармацевтические компании активно инвестируют в разработку пероральных препаратов от алопеции. Наиболее перспективным направлением считаются блокаторы простагландина D2 — вещества, подавляющего рост волос. В США завершают клинические испытания таблетки, показавшей хорошую эффективность при андрогенетической алопеции. Однако даже в случае успеха препарат появится на рынке не раньше 2026 года», — сказала Филева.

Она добавила, что отечественные фармкомпании сосредоточены больше на производстве дженериков известных средств (миноксидил, финастерид). Также в России ведется работа над препаратом на основе стволовых клеток, который стимулирует регенерацию волос, но до клинического применения еще далеко.

«Главная проблема всех пероральных средств — побочные эффекты. Даже современные препараты могут вызывать головные боли, колебания либидо и расстройство пищеварения. Поэтому будущее, вероятно, за персонализированными схемами лечения, сочетающими таблетки, наружную терапию и физиопроцедуры. Пока же пациентам стоит рассчитывать на проверенные методы: антиандрогены, стимуляторы роста и трансплантацию. Прорывные таблетки — вопрос ближайшего десятилетия, но не сегодняшнего дня», — заключила специалист.

2 августа отмечается Международный день осведомленности об алопеции. В эту дату проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения о заболевании и на поддержку людей, страдающих от выпадения волос.