«Вообще не привозят»: в Звенигороде зафиксировали нехватку льготных лекарств в аптеках
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Жители жалуются на большие очереди за льготными лекарствами в аптеке при городской поликлинике в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».
«Люди неделями ходят, чтобы получить лекарство. Никого это не волнует…то завоза лекарств нет, то компьютер в аптеке не работает», — отмечает одна из женщин.
В соцсетях пользователи сообщают, что ситуация и вправду сложная.
«Уже не первый месяц не могу получить важные для меня лекарства. Их вообще не привозят. Аналоги не дают результат. Даже в Одинцово их нет… А в Москве знакомая получает. Перебоев нет с этим лекарством», — сообщил один из жителей.
Другие граждане отмечают, что некоторые лекарства невозможно получить в принципе — приходится «ждать по полгода». И никто не может объяснить, почему нужных препаратов в звенигородской аптеке нет.