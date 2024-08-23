«Вообще не привозят»: в Звенигороде зафиксировали нехватку льготных лекарств в аптеках

Жители жалуются на большие очереди за льготными лекарствами в аптеке при городской поликлинике в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка» .

«Люди неделями ходят, чтобы получить лекарство. Никого это не волнует…то завоза лекарств нет, то компьютер в аптеке не работает», — отмечает одна из женщин.

В соцсетях пользователи сообщают, что ситуация и вправду сложная.

«Уже не первый месяц не могу получить важные для меня лекарства. Их вообще не привозят. Аналоги не дают результат. Даже в Одинцово их нет… А в Москве знакомая получает. Перебоев нет с этим лекарством», — сообщил один из жителей.

Другие граждане отмечают, что некоторые лекарства невозможно получить в принципе — приходится «ждать по полгода». И никто не может объяснить, почему нужных препаратов в звенигородской аптеке нет.