Волшебной таблетки нет: врач объяснила, как на самом деле работают жиросжигатели

БАДы-жиросжигатели не являются панацеей от лишнего веса, они могут лишь незначительно упростить процесс. Об этом сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее Baza сообщила, что россияне стали чаще покупать БАДы для похудения. За год продажи таких средств выросли в 2,5 тыс. раз.

«Рынок жиросжигателей будет расти, потому что население полнеет и набирает лишний вес. Все хотят найти волшебную палочку, которая помогла бы решить все проблемы. Тут точно так же, но нужно понимать, что БАДы сами по себе могут лишь незначительно облегчить процесс похудения», — сказала Соломатина.

Она пояснила, что процесс может быть облегчен путем увеличения температуры тела или улучшением кровообращения. БАДы также могут облегчить перенос жирных кислот в митохондрии.

Врач отметила, что есть пищевые добавки, которые подавляют чувство голода, уменьшая выработку гормона, отвечающего за его проявление. Человек дольше чувствует себя сытым.

Соломатина подчеркнула, что избавиться от лишнего веса без физической активности не получится.

