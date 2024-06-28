Волонтеры Зарайской больницы создали символы ко Дню семьи

В рамках проекта «Добрая комната», который возглавляет депутат совета депутатов города Зарайск Иван Марков, команда местного отделения «Молодой Гвардии» посетила детское отделение больницы. Встреча была посвящена одному из самых светлых праздников — Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дети создали открытки ручной работы, используя основные символы — ромашки и белых голубей. В процессе создания открыток активисты местного отделения поговорили с детьми о традиционных семейных ценностях и вместе определили главные из них.

«В современном мире понятие традиционной семьи искажается, ее значение уходит на второй план. Именно поэтому в преддверии этого важного для всех нас праздника мы с командой решили не просто провести мастер-класс, но и пообщаться с ребятами о роли семьи в жизни людей. Порадовало, что в столь юном возрасте каждый из них уже понимает, что семья — это фундамент всего», — прокомментировал лидер зарайских молодогвардейцев Иван Марков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.