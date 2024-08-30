Волонтеры устроили шоу для маленьких пациентов онкодиспансера Подмосковья

Волонтеры благотворительного фонда устроили костюмированное шоу для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера, а также вручили 60 подарков, накануне нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Во время лечения дети никуда не выезжают, не могут посмотреть театрализованное представление, посетить цирк или развлекательный центр. Но им тоже хочется ярких впечатлений, поэтому такие мероприятия, которые устраивают наши благотворители и волонтеры, доставляют детям нескончаемые минуты радости», — рассказала заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Отделение детской онкологии открыто в 1966 году — с момента создания Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкологическими заболеваниями, созданное в нашей стране, и единственное отделение на территории Подмосковья, где оказывается специализированная помощь детям с онкологией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.